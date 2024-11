Autoridades acreditam que André do Rap, um dos maiores traficantes do país, possa estar no Caribe

Segundo informações da inteligência da PM, um dos maiores traficantes de drogas do país, André do Rap, foi visto recentemente no Caribe. O criminoso está foragido há 4 anos, depois que saiu da cadeia devido a uma decisão do então ministro do STF, Marco Aurélio de Melo, que foi cassada algumas horas depois. As autoridades tentam descobrir o paradeiro do traficante e acreditam que ele possa estar na Bolívia, um importante ponto de distribuição de drogas. Outra suspeita, é de que André esteja escondido no Rio ou em Santa Catarina. Além disso, a PM acredita que ele tenha visitado parentes e amigos em São Paulo, nos últimos quatro anos.