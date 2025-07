Autoridades investigam a morte de pelo menos 122 cavalos em quatro estados

As autoridades estão investigando a morte de pelo menos 122 cavalos em diversas cidades do país. As mortes se iniciaram no dia 26 de maio e todos os animais haviam comido ração de uma mesma marca. Os casos já confirmados aconteceram nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Alagoas. O número de mortes pode ser ainda maior e chegar a 600. O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou o recolhimento de todos os produtos fabricados pela empresa desde 21 de novembro de 2024. A equipe do Balanço Geral foi atrás da organização responsável, a Ração Nutratta, mas não obteve retorno.



