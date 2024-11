Autoridades italianas investigam desaparecimento de brasileira de 54 anos

As autoridades da Itália abriram uma investigação para apurar o desaparecimento da brasileira Flávia Mello Agonigi, de 54 anos. Antes de sumir, a mulher havia passado a noite com amigos em um bar na região da Toscana. Natural do Rio de Janeiro,Flávia ela morava com o marido no país europeu. Segundo amigos, ela não deixou nenhum rastro. As contas bancárias não foram movimentadas, as roupas e documentos ficaram em casa, e não houve mais contato com as irmãs que moram no Brasil. A promotoria italiana autorizou a inclusão da suspeita de homicídio no caso, para permitir investigações mais aprofundadas.