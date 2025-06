Autoridades peruanas encerram buscas por montanhista brasileiro que desapareceu em escalada

As autoridades peruanas encerraram as buscas pelo montanhista Edson Bandeira, de 36 anos, que desapareceu durante uma escalada na Cordilheira Branca. Ele está desaparecido há 11 dias e as autoridades assumiram a possibilidade dele ter sido pego de surpresa por um desmoronamento e soterrado no local. Edson estava com outros dois montanhistas experientes, assim como ele, no momento do desmoronamento. A família está acompanhando as buscas de perto.



