Avião suspeito de estar sendo usado para o tráfico de drogas cai em Bonito (PA)

Um avião de pequeno porte caiu em Bonito (PA). A suspeita é de que a aeronave estava sendo utilizada para o tráfico de drogas. Cerca de 30 tabletes de entorpecentes foram encontrados no avião. Duas pessoas estavam a bordo. Elas foram socorridas por ambulâncias do SAMU e não correm risco de morrer.



