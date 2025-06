Avô de menino de 3 anos atropelado revela que médicos estão esperando para declarar morte encefálica

Um menino de 3 anos foi atropelado após escapar do pai e tentar atravessar a rua sozinho em São Mateus, na zona leste de São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro e a criança está internada em estado gravíssimo. O Balanço Geral conversou com José Heleno, avô da criança. Ele contou que o menino ficou 20 horas esperando para ser transferido da UPA para o hospital e que, após a cirurgia, os médicos estão esperando o prazo de 72 horas para dar o diagnóstico preciso de morte encefálica da vítima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!