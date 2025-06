Avó e neta são mortas em casa em Jataizinho (PR); assassino deixou bilhete escrito com sangue

Dona Maley, de 53 anos, e sua neta Ana Carolina, de 12, foram encontradas mortas em casa. As duas eram muito próximas, e Ana frequentemente dormia na casa da avó para fazer companhia. Na cena do crime, havia um recado na parede: "desculpa mãe", assinado por uma falsa identidade, Marcos, planejado para confundir a polícia. Imagens de câmeras mostraram um homem com facas, levando ao suspeito João Vitor Rodrigues, vizinho das vítimas. Após análise grafotécnica, ele confessou o crime, afirmando que invadiu a casa para roubar, mas matou por medo de ser reconhecido.



