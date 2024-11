Balança Povão: Calçada de avenida na zona sul de SP vira estacionamento e coloca pedestres em perigo

Os pedestres que passam pela avenida dos Ourives, na região da zona sul de São Paulo, têm enfrentado dificuldades para caminhar. A calçada, que deveria ser para as pessoas, foi tomada pelos carros. Na região foram construídos diversos prédios, mas os moradores não têm direito a vagas de garagem. Sem ter onde estacionar, os moradores passaram a colocar os carros em cima da calçada. Agora, os pedestres precisam andar pela rua, dividindo espaço com veículos e ônibus. O megafone do Balanço Geral foi conversar com os moradores. Confira no Balança Povão!