Balança Povão: Menino de 8 anos denuncia abandono de praça em Guarulhos

Kelvin, um menino de 8 anos, enviou à RECORD um vídeo expondo a má condição da praça no bairro Cidade Soberana, Guarulhos, na Grande São Paulo. A área, que deveria ser um espaço seguro para brincadeiras infantis, está com mato alto e falta de brinquedos. O pai do menino, Kleber, ajudou na gravação da denúncia, que chamou a atenção para os riscos enfrentados pelas crianças do bairro.



