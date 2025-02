Moradores de uma rua em Itaquera, na zona leste de SP, enfrentam um drama: a via está afundando. O asfalto e a calçada cederam por causa de um vazamento. Os moradores chamaram o Balanço Geral depois de verem um vídeo de um carro sendo engolido por uma cratera no interior do estado. Eles temem que a mesma coisa aconteça em Itaquera.