Balança Povão: Moradores precisam caminhar na rua para desviar de lixo e entulho na zona leste de SP

Moradores do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, enfrentam dificuldades devido ao descarte irregular de lixo, entulho e móveis velhos em uma calçada na rua Tibúrcio de Sousa. A situação tem impedido a passagem segura dos pedestres, obrigando-os a caminhar pela rua. As denúncias à prefeitura não resultaram em ações efetivas, gerando um impasse sobre a responsabilidade pela limpeza da área, uma vez que a calçada encontra-se próxima ao limite com Ferraz de Vasconcelos (SP). O problema persiste há anos, agravando-se com o tempo, enquanto os moradores apelam por uma solução definitiva e cobrando ações educativas e de fiscalização das autoridades competentes.



