Balança Povão: ‘Rua do barro’ gera revolta entre a população da zona norte de São Paulo

Moradores da zona norte de São Paulo usaram o megafone do Balança Povão para denunciar a falta de atenção da prefeitura à rua deles, que se tornou um lamaçal. A via já ficou conhecida como ‘rua do barro’. Além do excesso de lama, a via é inclinada e oferece risco de queda aos pedestres que sobem ou descem a rua. As vans escolares e os carros de aplicativo não passam pelo local, o que faz com que muitas crianças não compareçam à escola.



