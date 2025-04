Balanço em Campo: Palmeiras vence o Fortaleza e assume liderança do Brasileirão

O Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu o Fortaleza por 2 a 1. No clássico San-São, o São Paulo venceu a primeira partida no Brasileirão por 2 a 1contra o Santos. O Corinthians ganhou de virada do Sport com dois gols do Memphis Depay. Acompanhe!



