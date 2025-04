Balanço em Campo: Santos anuncia a demissão do treinador Pedro Caixinha O nome cotado para treinar o Santos é o de Thiago Carpini, atual treinador do Vitória e ex-técnico do São Paulo

Balanço Geral|Do R7 14/04/2025 - 14h08 (Atualizado em 14/04/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share