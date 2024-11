Balanço Geral acompanha buscas por jovem de 25 anos que ficou quatro dias desaparecida em SP

Uma jovem autista de 25 anos foi encontrada em um abrigo na zona norte de São Paulo depois de ficar quatro dias desaparecida. Nayara Brito, de 25 anos, tem autismo e esquizofrenia e não costumava sair sozinha, mas ela disse à mãe que iria para um parque municipal perto de onde morava, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. As buscas pela jovem mobilizaram o canil da Guarda Municipal da cidade, mas o caso teve uma reviravolta depois que uma câmera flagrou Naiara entrando em um ônibus com direção à capital paulista. O Balanço Geral acompanhou a busca, que teve um final emocionante. Confira!