Balanço Geral conversa com vítima de maníaco da zona leste; ela convive com sequelas do ataque

O Balanço Geral conversou, nesta sexta-feira (1º), uma das vítimas do maníaco da zona leste. Ana Cristina vive com as sequelas do ataque do agressor até hoje. Ela ficou deficiente auditiva e visual depois de ter sido violentada por Patrick Marques. O criminoso foi preso e passará por audiência de custódia nesta semana. O estupro e violência de Ana Cristina aconteceu há seis anos no litoral sul de SP e o suspeito já havia sido preso logo após o crime. No entanto, esta semana os familiares da vítima viram o agressor na TV. Confira mais detalhes do caso na reportagem!



