Balanço Geral encontra responsável pela criação do Batmóvel de Neymar, que viralizou na internet

A equipe do programa Balanço Geral encontrou o responsável pela criação e construção do Batmóvel de Neymar. O veículo, inspirado nos filmes do famoso herói dos cinemas, Batman, foi comprado pelo craque e exibido em vídeos nas redes sociais. O carro custou ao jogador cerca de R$ 8 milhões. A direção é elétrica, o motor é V8, de 500 cavalos de potência, e a mecânica segue um padrão reconhecido internacionalmente.



