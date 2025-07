Balanço Geral flagra boiada passando por avenida em Itaquaquecetuba (SP)

Uma cena inusitada foi registrada em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, quando uma boiada atravessou uma avenida e obrigou motoristas a desviar para evitar colisões. O responsável pelos animais, Vanderson, explicou que estava levando os bois do curral para um pasto próximo. A situação gerou preocupação quanto à segurança no tráfego urbano.



