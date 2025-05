Balanço Geral revela rede criminosa que vende canetas emagrecedoras pela internet

O Balanço Geral revelou o submundo das compras clandestinas de canetas emagrecedoras. Esses produtos são vendidos ilegalmente pelas redes sociais, com preços abaixo dos praticados no mercado. No entanto, a falta de informação sobre a procedência dessas substâncias pode representar sérios riscos à saúde. Mesmo que sejam originais, se estão sendo comercializadas fora das farmácias, existe a suspeita de que possam ser produtos roubados. A denúncia foi encaminhada à polícia e pode levar tanto vendedores quanto compradores à prisão.



