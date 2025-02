Balanço Geral tem acesso a depoimento de PM suspeito de participar do assassinato do delator do PCC

O Balanço Geral teve acesso ao depoimento do PM apontado como um dos atiradores de Vinicius Gritzbach, o delator do PCC. O cabo Denis Martins disse que não esteve no Aeroporto de Guarulhos (SP), onde a execução aconteceu. No entanto, ele afirmou que não se recorda do que fez no dia do crime. Ainda de acordo com os depoimentos, Denis conhece Fernando Genauro, apontado como o motorista de fuga dos assassinos, há 14 anos. A defesa de Genauro também alegou inocência e que ele não estava no aeroporto no momento da execução.