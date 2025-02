Balanço Geral volta no local onde o avião caiu na Barra Funda, zona oeste de São Paulo

Na manhã da última sexta-feira (7), um avião caiu na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O piloto, Gustavo Medeiros, e o empresário Márcio Louzada morreram. Seus corpos foram levados ao Instituto Médico Legal. O Centro Nacional de Investigações e Prevenção a Acidentes Aéreos está investigando as causas do acidente. O cenário ainda apresenta resquícios do acidente, como serragem e fios de telefone queimados.