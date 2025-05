Balançou Você: Veja o conteúdo de cartas emocionantes deixadas por Rita Lee para os familiares

Na última quinta-feira (8), completaram-se dois anos da morte de Rita Lee. Antes de falecer, a cantora deixou cartas emocionantes para seu marido, Roberto de Carvalho, e seus três filhos. As mensagens expressam seu amor e gratidão, destacando momentos significativos como mãe e esposa. Durante seu enfrentamento ao câncer de pulmão, Rita manteve seu espírito inabalável. "Você, Roberto, é o namorado mais fofo que existe," escreveu, refletindo sua profunda conexão com a família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!