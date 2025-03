Balões escapam por pouco de colisão e assustam passageiros em Boituva (SP)

Em São Paulo, turistas registraram momentos de tensão durante um passeio de balão em Boituva, a 115 quilômetros da capital. Cerca de 19 pessoas estavam em um balão quando um outro passou tão perto que parecia que ia bater. O registro foi feito por um dos turistas que estava dentro do balão. Porém, especialistas explicaram que esse tipo de manobra é comum. Balões operam em diferentes correntes de vento, tornando a proximidade habitual no esporte.



