Bancária é encontrada morta pelo irmão no chão da própria casa no Vale do Ribeira

Aline Cristina Giamogeschi, gerente de uma agência bancária, foi encontrada morta por seu irmão na residência onde morava, no bairro Jardim São Paulo, na região do Vale do Ribeira. Ela estava no chão do quarto, com um vestido enrolado no corpo e uma roupa íntima na perna esquerda. De acordo com o boletim de ocorrência, mulher foi vítima de violência sexual. Não haviam marcas de luta corporal e a porta da casa não estava arrombada. A polícia vai ouvir dois técnicos que prestaram serviços na casa antes do crime. Aline era bem vista por amigos e colegas de trabalho, sem relatos de conflitos ou ameaças. O caso foi registrado como morte suspeita.



