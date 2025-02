Bandido armado invade bar e atira para o alto para assustar clientes e funcionários

Um assaltante armado invadiu um bar em Embu das Artes (SP) e rendeu a esposa do proprietário, apontando uma arma enquanto fazia disparos para o alto. Durante o assalto, ele roubou correntes e celulares dos presentes antes de fugir em uma moto. O episódio deixou Rogério, o dono do bar, profundamente abalado ao ver sua esposa em perigo. "Foi terrível ver minha esposa nas mãos de um criminoso", desabafou. Rogério acredita que o mesmo suspeito pode ter realizado outros crimes na área e registrou um boletim de ocorrência. As câmeras de segurança capturaram imagens que podem ajudar na investigação policial.