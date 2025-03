Bandido estoura vidro de carro e rouba celular de passageiro na Mooca, zona leste de São Paulo

Um criminoso estourou o vidro de trás de um carro de aplicativo e roubou o celular do passageiro, na Avenida do Estado, região da Mooca, zona leste de São Paulo. Hailton Lima, o motorista, ainda saiu do carro correndo imediatamente para tentar alcançar o bandido, mas não conseguiu e voltou para o carro. O passageiro ficou ferido pelo vidro quebrado e ainda não recuperou o celular. A vítima registrou um boletim de ocorrência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!