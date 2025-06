Bandido invade casa e rende família para roubar caminhonete

Uma família foi surpreendida por um assaltante armado enquanto estava reunida na sala de casa em Céu Azul (PR). O criminoso invadiu a residência, roubou pertences e pediu celulares das vítimas, prometendo descartá-los na rua após sair. Furtos e roubos de caminhonetes têm aumentado nas áreas rurais do Brasil, com quadrilhas usando decodificadores para facilitar os crimes. A polícia intensifica operações para coibir essas ações criminosas.



