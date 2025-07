Bandidos rendem funcionários e assaltam farmácia na zona sul de São Paulo

Três homens foram presos após assaltar uma farmácia no Campo Belo, na zona sul de São Paulo . Armados, eles entraram no estabelecimento e exigiram dinheiro do caixa e produtos como canetas emagrecedoras. A polícia foi acionada por uma testemunha que descreveu os criminosos. Os agentes localizaram o carro utilizado pelos assaltantes e recuperaram os itens roubados. A funcionária da farmácia informou que este não foi o primeiro incidente do tipo no local.



