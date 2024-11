Bandidos se passam por policiais civis para assaltar comerciantes que voltavam de viagem em SP

Dois criminosos se passaram por policiais civis para assaltar comerciantes que estavam em um ônibus de viagem, na rodovia Castello Branco, no interior de São Paulo. Eles voltavam de uma viagem ao Paraguai, onde tinham comprado produtos para revender no Brasil. Os criminosos disseram que se tratava de uma abordagem de rotina e conseguiram fugir com alguns produtos. O motorista do ônibus desconfiou e acionou a polícia, que interceptou os criminosos alguns quilômetros à frente. Entre os detidos, estava um policial militar da ativa.