Barbeiro foge de criminosos, sofre acidente de moto e morre no ABC paulista

O barbeiro Diego Sarmento de Oliveira, de 24 anos, morreu após ser perseguido por assaltantes e sofrer um acidente de moto em São Bernardo do Campo (SP). Ele foi resgatado e levado com ferimentos graves para o hospital. No entanto, Diego recebeu alta médica. No entanto, voltou ao hospital no dia seguinte com fortes dores e acabou falecendo. A família critica a assistência médica prestada, questionando a liberação do paciente sem o tratamento adequado.



