Bebê finge que não sabe andar em casa para ganhar colo e surpreende mãe na creche

Um bebê de um ano deu os primeiros passos dentro de casa, deixando sua mãe ficou feliz com a conquista. No entanto, ao visitar a creche, Livian ficou surpresa ao vê-lo andar normalmente, ainda mais quando a professora revelou que Arthur já andava há algum tempo dentro da escolinha. Em casa, ele fingia não andar para receber mais colo e atenção. Especialistas indicam que, até os seis anos, as crianças aprendem por imitação e que a encenação é parte do desenvolvimento emocional delas. Acompanhe na reportagem!



