Bebê morre e irmão fica ferido após incêndio provocado por adolescente em Guarujá (SP)

Um incêndio em um apartamento no Guarujá, litoral de São Paulo, resultou na morte de uma bebê de 11 meses e deixou o irmão dela internado em estado grave. A responsável pelo ato é uma adolescente de 14 anos, que alegou não aguentar mais cuidar dos irmãos. Em depoimento à polícia, a jovem fez denúncias contra a mãe e outra pessoa do convívio diário, cujos nomes não foram divulgados. O local foi isolado para perícia, e as investigações sobre as motivações do crime seguem em andamento. A adolescente que matou a irmã no incêndio deve passar por uma avaliação comportamental.



