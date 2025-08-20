Bia Miranda tinha medida protetiva contra Gato Preto semanas antes do acidente no Itaim Bibi

A influenciadora Bia Miranda conseguiu uma medida protetiva contra o influenciador Gato Preto, companheiro dela, poucas semanas antes do acidente de carro em que o casal se envolveu, na manhã desta quarta-feira (20). Ela chegou a publicar um vídeo nas redes sociais, com denúncias de agressões que sofreu dele. No entanto, o casal estava junto na festa que precedeu o acidente. A batida do carro não deixou nenhuma vítima fatal, mas o condutor do carro atingido pelo Porsche de Gato Preto afirmou não ter seguro. O influenciador foi preso e será submetido a exames.



