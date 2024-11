Bombeiro reformado é suspeito de jogar a própria mãe do terceiro andar de prédio no litoral de SP Moradores do condomínio contaram à polícia que as discussões no apartamento eram constantes

Balanço Geral|Do R7 05/11/2024 - 14h46 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h46 )

