Bombeiros apagam fogo de acidente com caminhão-tanque na rodovia Presidente Dutra, no Rio

O Corpo de Bombeiros conteve as chamas do acidente que envolveu o tombamento de um caminhão-tanque na rodovia Presidente Dutra, altura do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (03). Além de apagar o fogo, os bombeiros também realizaram o trabalho de resfriamento do tanque de combustível para que o fogo não volte. Todos os envolvidos no acidente estão bem. O motorista do caminhão foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, na zona norte do Rio, com ferimentos leves.



