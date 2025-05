Bombeiros concentram buscas pelo corpo de Amanda Caroline em barragem do rio Tietê, em SP

O Corpo de Bombeiros concentrou as buscas pelo corpo de Amanda Caroline em uma barragem do rio Tietê, no limite entre Santana de Parnaíba e Barueri, cidades da região metropolitana de São Paulo. Carlos Eduardo Ribeiro, ex-companheiro da produtora de 32 anos, confessou à polícia que matou Amanda e, junto do seu irmão, arremessou o corpo dela da ponte de Piracema, em Carapicuíba. As buscas, que duram três dias, estão concentradas na barragem, pois os agentes acreditam que as comportas possam ter mantido o corpo nessa altura do rio.



