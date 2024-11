Bombeiros retomam buscas por motoboy que desapareceu após ser empurrado em córrego na Grande SP

Quatro pessoas morreram e duas permanecem desaparecidas em decorrência das chuvas em São Paulo. Entre os desaparecidos está o motoboy Everton, de 38 anos. Ele foi empurrado por um colega para dentro de um córrego durante uma discussão em Jandira. A família informou que ele estava comemorando seu aniversário com amigos quando ocorreu uma confusão que resultou no empurrão. O local da queda é próximo à cozinha da residência dele. A correnteza levou Everton sentido Barueri devido ao aumento do nível da água causado pelas chuvas intensas. As buscas iniciaram a cerca de 4 km do local onde ele caiu, mas a família solicita que os esforços sejam concentrados mais próximos à sua residência devido aos desníveis e obstáculos na área. A mãe e os irmãos de Everton aguardam informações sobre o paradeiro dele enquanto as autoridades continuam com as operações de busca e investigação dos acontecimentos relacionados ao incidente.