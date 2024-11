Bombeiros trabalham no combate às chamas em shopping na região do Brás

Nesta quarta-feira (30), o Corpo de Bombeiros tenta combater um incêndio de grandes proporções que atinge um shopping na região do Brás, importante centro comercial da capital paulista. Os agentes usam machados e pedras para quebrar portas e janelas para conseguir jogar água em outros locais. O telhado da construção colapsou. Segundo informações, uma praça de alimentação funcionaria no andar inferior do shopping e a presença de botijões de gás poderia dificultar o combate às chamas.