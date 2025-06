Bonecos infláveis: mulheres adotam estratégia criativa para aumentar a segurança no trânsito

Mulheres em São Paulo estão adotando uma estratégia criativa para se sentirem mais seguras ao dirigirem sozinhas. O boneco inflável Wilson é colocado no banco do passageiro como "segurança" e intimida potenciais criminosos com sua presença silenciosa. O criador de Wilson inspirou-se na recomendação de sempre ter companhia para desenvolver o boneco. Apesar da segurança adicional, especialistas alertam que o boneco não substitui medidas preventivas adequadas.



