Brasileira encontrada morta no Japão era apaixonada por corridas e morava em São Paulo

A brasileira Amanda Borges Silva, de 30 anos, foi encontrada morta em um hotel na cidade de Narita, Japão, com marcas de queimaduras e asfixia. O desaparecimento ocorreu horas antes do embarque de volta ao Brasil, em 1º de maio.



As autoridades japonesas investigam o caso e têm um suspeito, um estrangeiro com antecedentes criminais. O corpo foi identificado por documentos e uma marca de nascença, em contato feito via chamada de vídeo. Amanda tinha viajado para a Ásia em março para acompanhar a recuperação de um parente do namorado na Coreia do Sul e participar de um evento esportivo no Japão. Familiares estão em contato com o Itamaraty e a assessoria internacional de Goiás para a repatriação do corpo, ainda sem data definida.



