Brasileiro é resgatado após se perder em montanha de gelo na Argentina

Thiago Crevelloni, um brasileiro de Curitiba, decidiu viajar pela Argentina para curar um coração partido. Durante sua viagem pela Patagônia, enquanto dirigia de El Bolsón para El Calafate, ele seguiu uma rota alternativa no GPS e acabou preso em uma duna de neve. Após caminhar 25 quilômetros por cinco horas para buscar ajuda, Thiago foi resgatado pela polícia, acionada pela dona da pousada onde estava hospedado. O brasileiro, que trabalha remotamente como programador, revelou que apesar do susto, pretende continuar suas viagens exploratórias pela América do Sul.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!