Brasileiros ficam presos em estrada com temperaturas abaixo de zero no Chile

No Deserto do Atacama, no Chile, uma nevasca surpreendeu 59 pessoas, incluindo 19 brasileiros, isolando-os em um ônibus e em uma região com temperaturas abaixo de zero. A tempestade bloqueou estradas com mais de 60 centímetros de neve. As autoridades chilenas realizaram uma operação de resgate que durou cerca de 12 horas. Os resgatados, que conseguiram contatar as autoridades por telefone via satélite, foram levados a um complexo de saúde e depois transferidos para San Pedro de Atacama.



