Briga entre alunas em escola da zona leste de SP termina com jovem ferida a golpes de tesoura

Uma briga entre duas alunas de 17 e 18 anos em uma sala de aula na zona leste de São Paulo resultou em ferimentos graves no rosto de uma delas, causados por golpes de tesoura. A estudante ferida foi levada a um pronto-socorro, mas ainda não há informações sobre seu quadro clínico. Segundo colegas, as jovens já se desentendiam há algum tempo. A vice-diretora da escola chamou a polícia, que registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal.



