Briga entre torcidas organizadas deixa um morto e 14 feridos em rodovia de São Paulo

Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas em uma briga de torcidas organizadas no meio da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP), na manhã deste domingo (27). Segundo a polícia, dois ônibus com torcedores do Cruzeiro foram atacados por integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras, alguns deles armados com barras de ferro e bombas. Um dos veículos foi queimado e outro depredado. Os feridos foram atendidos em hospitais da região. Segundo a investigação, a emboscada feita por torcedores do Palmeiras foi uma retaliação por outra briga que aconteceu há dois anos. Ninguém foi preso até o momento.