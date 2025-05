Briga por herança de R$ 30 milhões termina com morte de pai e filho; irmã e cunhado estão presos

Elben, de 55 anos, e seu filho Gustavo, de 22, foram encontrados mortos após a caminhonete em que estavam despencar em uma ribanceira entre Guidoval e Guiricema, em Minas Gerais. A princípio, o caso parecia um acidente, mas a descoberta de marcas de tiros levantou suspeitas de homicídio. As investigações apontaram que Lucimar Fofano, irmã de Elben, e o marido, Marlon César Martins, foram os mandantes do crime, motivado por uma herança de R$ 30 milhões. O assassinato foi executado sob a fachada de uma falsa operação policial. Três suspeitos de participação direta no crime foram presos, mas seus nomes não foram divulgados.



