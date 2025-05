Cabo da PM baleado dentro de viatura na zona leste de São Paulo segue em estado grave

Um cabo da Polícia Militar de São Paulo foi baleado dentro de uma viatura no bairro Cidade Tiradentes, zona leste da capital. Um veículo passou ao lado da viatura, realizou os disparos e fugiu em velocidade. O major, que estava no banco do carona, saiu do carro e começou a trocar tiros com os criminosos, mas eles saíram do campo de visão rapidamente. Logo depois de receber um tiro de raspão na cabeça, o cabo recebeu atendimento médico. Ele está em estado grave.



