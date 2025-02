Cachorra que espantou ladrão e ama alface conhece o estúdio do Balanço Geral

Um homem estava prestes a roubar uma moto na rua quando se deparou com Zara, uma cachorra da raça american bully, passeando com seu tutor. O criminoso desistiu na hora e fugiu. A equipe do Balanço Geral foi conhecer o animal. Carinhosa, Zara tem apenas a cara de brava. Ela ama um passeio, dar ‘lambeijos’ e é a alegria de sua família. O vídeo em que ela aparece espantando o assaltante foi um sucesso no Balanço Geral. Ela foi, junto com seu tutor, até os estúdios do programa para conhecer o Passaia. Confira!



