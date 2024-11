Cachorrinha de 5 anos é atropelada e precisa de cirurgia; motorista disse que não viu o animal

A cachorrinha Luna foi atropelada no bairro Ponte Rasa, zona leste de São Paulo. A motorista do veículo afirmou que não viu o animal no momento do acidente e deixou o local sem prestar socorro. A tutora da cachorrinha, Camila, informou que a cadela está machucada e necessita de uma cirurgia no quadril com custo estimado em R$ 5 mil e pediu ajuda para a motorista.