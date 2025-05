Cachorrinha é atropelada e morta por GCMs em rua residencial de Francisco Morato (SP)

Uma cachorrinha foi atropelada e morta por uma viatura da Guarda Civil Municipal em uma rua residencial de Francisco Morato, na Grande São Paulo. A tutora de Neguinha, Maria das Graças, foi quem ouviu os gritos da cadela no momento do atropelamento. Neguinha, de 12 anos e com problemas de visão, ainda conseguiu andar após o acidente, mas não resistiu. Apesar dos gritos da cadela e do balanço do veículo, os agentes não pararam para ver o que tinha acontecido. Um morador disse que ainda os viu olhando para trás e debochando da situação. A Polícia Civil disse não ter conhecimento da ocorrência.



