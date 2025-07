Cachorro é resgatado por bombeiros após cair em vala de dois metros na rua

Piolho, um cachorro de porte médio, caiu em uma vala de quase dois metros de profundidade em uma rodovia ao tentar escapar do tráfego. Ao ouvir os gritos do animal, equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para realizar o resgate, que durou mais de duas horas. Após o resgate bem-sucedido, o buraco foi tampado para prevenir futuros acidentes, e Piolho voltou para casa sem ferimentos graves.



